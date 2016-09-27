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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Тоттенхэм
ЦСКА - Тоттенхэм: обзор матча 27 сентября 2016
ЦСКА
27.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
71'
Х. Сон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Тоттенхэм
82'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Алли
Замена
Б. Натхо
️️️️
З. Тошич
72'
71'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Э. Ламела
67'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
В. Янссен
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Березуцкий
46'
Желтая карточка
Р. Еременко
37'
12'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
17
Миланов
10
Головин
18
Тошич
90
Траоре
4-1-3-2
1
Льорис
2
Триппьер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
4
Дэвис
2
Ваньяма
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
14
Янссен
8
Алли
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Березуцкий
24
Березуцкий
18
Тошич
10
Натхо
10
Натхо
18
Тошич
8
Алли
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Алли
14
Янссен
14
Н'Куду
14
Н'Куду
14
Янссен
Остались в запасе
ЦСКА
Тоттенхэм
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча ЦСКА - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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