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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Фулхэм
Ноттингем Форест - Фулхэм: обзор матча 27 сентября 2016
Ноттингем Форест
27.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
60'
Н. Бендтнер
72'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Фулхэм
Замена
А. Веллиос
️️️️
Н. Бендтнер
89'
81'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
С. Мэлони
Желтая карточка
Д. Фокс
78'
Замена
И. Перейра
️️️️
Н. Думитру
72'
72'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэрни
Пас отдал
Д. Одои
68'
Замена
К. Мартин
️️️️
Л. Пиазон
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Лика
60'
Замена
Лика
️️️️
М. Карайол
55'
Желтая карточка
Н. Думитру
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Бен Осборн
АП
8
Дэвид Воган
ПП
12
Николао Думитру
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Том Кэрни
АП
8
Скотт Паркер
ПП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
7
Лика
ЦП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
4-2-2-2
88
Стойкович
28
Мансьенн
24
Перки
13
Фокс
2
Личай
23
Касами
8
Воган
29
Карайол
23
Осборн
32
Бендтнер
12
Думитру
4-3-2-1
27
Баттон
3
Одои
3
Рим
6
Сигурдссон
2
Мэлони
8
Паркер
14
Алуко
8
Танниклифф
12
Пиазон
10
Кэрни
17
Смит
29
Карайол
7
Лика
7
Лика
29
Карайол
12
Думитру
20
Перейра
20
Перейра
12
Думитру
32
Бендтнер
27
Веллиос
27
Веллиос
32
Бендтнер
2
Мэлони
30
Сессеньон
30
Сессеньон
2
Мэлони
12
Пиазон
18
Мартин
18
Мартин
12
Пиазон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Фулхэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ноттингем Форест - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Сити Граунд
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