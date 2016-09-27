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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Астон Вилла
Барнсли - Астон Вилла: обзор матча 27 сентября 2016
Барнсли
27.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
90'
С. Уиннелл
61'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Астон Вилла
ГОЛ! 1:1!
С. Уиннелл
Пас отдал
К. Кпекава
90'
87'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
А. Адома
Желтая карточка
Э. Идом
80'
75'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
А. Тшибола
Замена
А. Хэммилл
️️️️
М. Уоткинс
72'
68'
Желтая карточка
А. Тшибола
Замена
С. Уиннелл
️️️️
Т. Брэдшоу
67'
Замена
А. Армстронг
️️️️
С. Морси
67'
Желтая карточка
А. МакДональд
64'
63'
Желтая карточка
М. Йединак
61'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Айю
53'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Желтая карточка
С. Морси
34'
Желтая карточка
К. Кпекава
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
14
Конор Хурихейн
АП
23
Марли Уоткинс
ПП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Майл Йединак
АП
37
Альберт Адома
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
44
Росс МакКормак
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-3-2-1
17
Дэвис
42
Кпекава
5
МакДональд
4
Робертс
17
Идом
8
Морси
4
Сковен
23
Уоткинс
77
Кент
14
Хурихейн
9
Брэдшоу
3-3-2-2
95
Голлини
17
Честер
4
Элфик
26
Сиссоко
37
Адома
10
Бакуна
36
Тшибола
15
Йединак
10
Грилиш
10
Айю
26
Коджиа
23
Уоткинс
7
Хэммилл
7
Хэммилл
23
Уоткинс
8
Морси
10
Армстронг
10
Армстронг
8
Морси
9
Брэдшоу
11
Уиннелл
11
Уиннелл
9
Брэдшоу
36
Тшибола
8
Вествуд
8
Вествуд
36
Тшибола
37
Адома
39
Жестеде
39
Жестеде
37
Адома
Остались в запасе
Барнсли
Астон Вилла
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Барнсли - Астон Вилла
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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