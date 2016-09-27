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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Брюгге
Копенгаген - Брюгге: обзор матча 27 сентября 2016
Копенгаген
27.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
4 : 0
Завершен
Брюгге
54'
С. Денсвил (АГ)
64'
Т. Делэни
69'
Ф. Сантандер
90+2'
Занка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Брюгге
ГОЛ! 4:0!
Занка
Пас отдал
Л. Аугустинссон
90'
+2
88'
Желтая карточка
Клаудемир
Замена
Д. Аманкваа
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
84'
79'
Замена
Ф. Гедоз
️️️️
Х. Искьердо
Замена
А. Павлович
️️️️
Ф. Сантандер
79'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Сантандер
Пас отдал
Л. Аугустинссон
69'
Замена
Ю. Туту
️️️️
Б. Вербич
67'
ГОЛ! 2:0!
Т. Делэни
Пас отдал
Б. Вербич
64'
63'
Замена
Уэсли
️️️️
Й. Фоссен
Пенальти не реализован!
Л. Аугустинссон
61'
58'
Желтая карточка
Р. Вормер
Желтая карточка
Занка
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Денсвил
54'
45'
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
Х. Ванакен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
3
Тимми Симонс
ОП
6
Клаудемир
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
10
Юссеф Туту
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Ольсен
6
Аугустинссон
25
Занка
2
Анкерсен
21
Йоханссон
27
Делэни
6
Квист
7
Вербич
9
Сантандер
14
Корнелиус
8
Фалк-Йенсен
4-1-3-1-1
16
Бутель
16
ван Рейн
6
Пулен
4
Денсвил
28
Де Бок
3
Симонс
6
Клаудемир
20
Ванакен
25
Вормер
21
Искьердо
9
Фоссен
7
Вербич
10
Туту
10
Туту
7
Вербич
8
Фалк-Йенсен
7
Аманкваа
7
Аманкваа
8
Фалк-Йенсен
9
Сантандер
20
Павлович
20
Павлович
9
Сантандер
20
Ванакен
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
20
Ванакен
21
Искьердо
10
Гедоз
10
Гедоз
21
Искьердо
9
Фоссен
7
Уэсли
7
Уэсли
9
Фоссен
Остались в запасе
Копенгаген
Брюгге
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
89
Себастьян Брюззезе
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Копенгаген - Брюгге
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 00:40)
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