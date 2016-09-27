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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Брайтон
Ипсвич Таун - Брайтон: обзор матча 27 сентября 2016
Ипсвич Таун
27.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Брайтон
90'
+4
Желтая карточка
Г. Мюррэй
Желтая карточка
Д. Эммануэль
84'
82'
Вторая желтая
Д. Стивенс
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Г. Уорд
79'
72'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Т. Хемед
72'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
И. Скалак
Замена
К. Грант
️️️️
К. Брю
66'
Желтая карточка
Д. Дуглас
62'
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Л. Бест
61'
Желтая карточка
Л. Чамберс
59'
42'
Желтая карточка
Д. Стивенс
37'
Желтая карточка
О. Норвуд
Желтая карточка
Т. Лоуренс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
37
Пол Дигби
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
4-4-1-1
33
Биалковски
6
Берра
3
Кнудсен
29
Эммануэль
4
Чамберс
18
Уорд
8
Скьюз
17
Брю
22
Дуглас
10
Лоуренс
9
Бест
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
5
Данк
15
Поконьоли
38
Скалак
16
Стивенс
10
Норвуд
93
Кноккарт
39
Мюррэй
10
Хемед
18
Уорд
8
Бишоп
8
Бишоп
18
Уорд
17
Брю
8
Грант
8
Грант
17
Брю
9
Бест
20
Сирс
20
Сирс
9
Бест
10
Хемед
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
10
Хемед
38
Скалак
18
Мерфи
18
Мерфи
38
Скалак
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Брайтон
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
37
Пол Дигби
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
45
Элвис Ману
ЛВ
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
37
Пол Дигби
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Ипсвич Таун - Брайтон
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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