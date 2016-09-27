Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Реал
Боруссия Д - Реал: обзор матча 27 сентября 2016
Боруссия Д
27.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 2
Завершен
Реал
43'
П. Обамеянг
87'
А. Шюррле
17'
К. Роналду
68'
Р. Варан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Реал
Желтая карточка
П. Обамеянг
90'
+3
87'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 2:2!
А. Шюррле
87'
Замена
Э. Мор
️️️️
Р. Геррейру
78'
Желтая карточка
Р. Геррейру
77'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
74'
Замена
К. Пулишич
️️️️
У. Дембеле
73'
70'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Х. Родригес
68'
ГОЛ! 1:2!
Р. Варан
63'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Гетце
58'
Желтая карточка
М. Шмельцер
50'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
43'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
22
Геррейру
19
Папастатопулос
28
Гинтер
29
Шмельцер
5
Вайгль
26
Пищек
8
Кастро
27
Гетце
10
Дембеле
7
Обамеянг
4-2-1-3
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
13
Данило
8
Кроос
14
Модрич
23
Родригес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
10
Дембеле
11
Пулишич
11
Пулишич
10
Дембеле
22
Геррейру
7
Мор
7
Мор
22
Геррейру
27
Гетце
20
Шюррле
20
Шюррле
27
Гетце
23
Родригес
8
Ковачич
8
Ковачич
23
Родригес
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
Остались в запасе
Боруссия Д
Реал
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Боруссия Д - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Боруссия Д
Реал
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
10:59
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
10:35
Месси, Роналду и Мбаппе призвали свергнуть президента ФИФА
09:59
4
В «Реале» приняли решение по 34-летнему Куртуа
08:30
1
«Реал» готовит на лето 80-миллионный трансфер
00:42
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
10:35
Месси, Роналду и Мбаппе призвали свергнуть президента ФИФА
09:59
4
В «Реале» приняли решение по 34-летнему Куртуа
08:30
1
«Реал» готовит на лето 80-миллионный трансфер
00:42
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
Вчера, 15:21
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+