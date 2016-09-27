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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Рединг
Брентфорд - Рединг: обзор матча 27 сентября 2016
Брентфорд
27.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
4 : 1
Завершен
Рединг
41'
Д. Кларк
45'
Л. Вибе
58'
М. Колен
86'
С. Хоган
64'
Я. Керморган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Рединг
Замена
С. Кайкай
️️️️
Л. Вибе
88'
ГОЛ! 4:1!
С. Хоган
Пас отдал
Д. МакИкран
86'
85'
Замена
Ж. Мендес
️️️️
Р. Беренс
85'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
К. Хэрриот
Замена
Д. МакИкран
️️️️
А. МакКормак
85'
Желтая карточка
Н. Йеннарис
81'
Замена
Й. Барбе
️️️️
А. Бьелланд
70'
Желтая карточка
А. Бьелланд
68'
64'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Я. Керморган
ГОЛ! 3:0!
М. Колен
Пас отдал
Л. Вибе
58'
45'
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. ван ден Берг
ГОЛ! 2:0!
Л. Вибе
Пас отдал
С. Хоган
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кларк
Пас отдал
Л. Вибе
41'
Желтая карточка
А. МакКормак
19'
19'
Желтая карточка
Д. Свифт
16'
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
Желтая карточка
Х. Дин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
4
Алан МакКормак
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
4-4-1-1
25
Бентли
2
Колен
6
Дин
6
Бьелланд
15
Иган
36
Кларк
23
Йеннарис
26
Вибе
4
МакКормак
14
Сойерс
25
Хоган
3-5-1-1
26
Аль-Хабси
26
Мур
2
Гантер
5
МакШейн
8
ван ден Берг
7
Беренс
11
Хэрриот
21
Обита
4
Эванс
8
Свифт
29
Керморган
4
МакКормак
16
МакИкран
16
МакИкран
4
МакКормак
6
Бьелланд
5
Барбе
5
Барбе
6
Бьелланд
26
Вибе
11
Кайкай
11
Кайкай
26
Вибе
8
ван ден Берг
23
Куинн
23
Куинн
8
ван ден Берг
7
Беренс
12
Мендес
12
Мендес
7
Беренс
11
Хэрриот
9
Самуэль
9
Самуэль
11
Хэрриот
Остались в запасе
Брентфорд
Рединг
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
27
Теннай Уотсон
ПЗ
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Брентфорд - Рединг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Гриффин Парк
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