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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Престон
Бирмингем Сити - Престон: обзор матча 27 сентября 2016
Бирмингем Сити
27.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 2
Завершен
Престон
30'
Р. Шоттон
68'
Ч. Адамс
19'
А. Баптисте
35'
Д. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Престон
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Ж. Магома
89'
83'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Д. Уэлш
Желтая карточка
Ж. Магома
80'
70'
Замена
А. Брауне
️️️️
Б. Пирсон
70'
Замена
П. Хантингтон
️️️️
К. Хамфри
ГОЛ! 2:2!
Ч. Адамс
Пас отдал
Д. Гроундс
68'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Г. Стюарт
56'
Замена
Д. Дэвис
️️️️
Р. Браун
56'
43'
Желтая карточка
Б. Пирсон
35'
ГОЛ! 1:2!
Д. Джонсон
ГОЛ! 1:1!
Р. Шоттон
Пас отдал
Д. Коттерилл
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Баптисте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ОП
10
Рис Браун
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
21
Грег Стюарт
ПП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
9
Джек Сторер
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Алан Брауне
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
4-1-3-2
1
Легздиньш
23
Спектор
5
Моррисон
5
Шоттон
17
Гроундс
8
Кифтенбельд
10
Браун
19
Магома
21
Стюарт
10
Юткевич
11
Коттерилл
4-4-2
12
Максвелл
15
Баптисте
3
Райт
5
Кларк
8
Каннингэм
14
Джонсон
4
Пирсон
19
Уэлш
7
Хамфри
47
Робинсон
9
Хагилл
19
Магома
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
19
Магома
21
Стюарт
34
Адамс
34
Адамс
21
Стюарт
10
Браун
16
Дэвис
16
Дэвис
10
Браун
7
Хамфри
23
Хантингтон
23
Хантингтон
7
Хамфри
4
Пирсон
8
Брауне
8
Брауне
4
Пирсон
19
Уэлш
46
МакГиди
46
МакГиди
19
Уэлш
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Престон
9
Джек Сторер
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
9
Джек Сторер
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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