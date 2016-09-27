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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм: обзор матча 27 сентября 2016
Хаддерсфилд Таун
27.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
2'
Э. Качунга
38'
Н. Уэллс
34'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
90'
Замена
Г. Халфорд
️️️️
Т. Адейеми
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Ш. Сканнелл
89'
Желтая карточка
Д. Пэйн
87'
84'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
И. Браун
84'
Замена
Э. Форд
️️️️
Д. Ньюэлл
Замена
Д. Хогг
️️️️
Д. Уайтхэд
80'
Замена
Д. Пэйн
️️️️
К. Палмер
76'
68'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
Желтая карточка
Ш. Сканнелл
53'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
43'
ГОЛ! 2:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
Ш. Сканнелл
38'
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Д. Тейлор
ГОЛ! 1:0!
Э. Качунга
Пас отдал
К. Палмер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
4
Дин Уайтхэд
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
28
Джон Тейлор
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
33
Гарри Банн
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
4-2-2-2
12
Уорд
17
Холмс-Деннис
44
Хефеле
26
Шиндлер
2
Смит
13
Муй
4
Уайтхэд
45
Палмер
10
Качунга
21
Уэллс
9
Сканнелл
4-4-2
1
Камп
3
Мэтток
23
Фрай
4
Болл
14
Фишер
28
Тейлор
11
Ньюэлл
15
Адейеми
8
Фреклингтон
25
Уорд
37
Браун
9
Сканнелл
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
9
Сканнелл
4
Уайтхэд
6
Хогг
6
Хогг
4
Уайтхэд
45
Палмер
19
Пэйн
19
Пэйн
45
Палмер
37
Браун
20
Блэксток
20
Блэксток
37
Браун
15
Адейеми
45
Халфорд
45
Халфорд
15
Адейеми
11
Ньюэлл
7
Форд
7
Форд
11
Ньюэлл
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм
33
Гарри Банн
ЦП
1
Джоэл Коулмэн
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Давид Вагнер
12
Льюис Прайс
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
Главный тренер
Алан Стаббс
Остались в запасе
33
Гарри Банн
ЦП
1
Джоэл Коулмэн
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Алан Стаббс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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