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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Ювентус
Динамо Загреб - Ювентус: обзор матча 27 сентября 2016
Динамо Загреб
27.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
0 : 4
Завершен
Ювентус
24'
М. Пьянич
31'
Г. Игуаин
57'
П. Дибала
85'
Д. Алвес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Ювентус
85'
ГОЛ! 0:4!
Д. Алвес
Замена
П. Машаду
️️️️
Д. Антолич
72'
71'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Г. Игуаин
68'
Замена
М. Пьяца
️️️️
А. Барцальи
Замена
А. Ходжич
️️️️
Ж. Фернандес
58'
57'
ГОЛ! 0:3!
П. Дибала
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
И. Фиолич
️️️️
Жонас
48'
45'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Пьянич
31'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Пьянич
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Адриан Шемпер
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
5
Жонас
ЦП
32
Филип Бенкович
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Домагой Павичич
ЛФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
РФ
Главный тренер
Желько Сопич
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Патрис Эвра
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Эрнанес
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
2-4-4
1
Шемпер
30
Сигали
23
Шильденфельд
19
Пиварич
32
Бенкович
8
Антолич
5
Жонас
24
Павичич
92
Шитум
10
Фернандес
2
Судани
4-3-1-2
1
Буффон
10
Алвес
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
28
Хедира
15
Пьянич
27
Эвра
10
Эрнанес
9
Игуаин
21
Дибала
8
Антолич
55
Машаду
55
Машаду
8
Антолич
10
Фернандес
15
Ходжич
15
Ходжич
10
Фернандес
5
Жонас
17
Фиолич
17
Фиолич
5
Жонас
15
Пьянич
7
Куадрадо
7
Куадрадо
15
Пьянич
15
Барцальи
7
Пьяца
7
Пьяца
15
Барцальи
9
Игуаин
9
Манджукич
9
Манджукич
9
Игуаин
Остались в запасе
Динамо Загреб
Ювентус
1
Доминик Ливакович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Динамо Загреб - Ювентус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
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