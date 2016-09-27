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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Легия
Спортинг - Легия: обзор матча 27 сентября 2016
Спортинг
27.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 0
Завершен
Легия
28'
Б. Руис
37'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Легия
87'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
Замена
Р. Петрович
️️️️
Б. Руис
87'
86'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
86'
Замена
М. Копчински
️️️️
Т. Мулен
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Ж. Мартинш
76'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Б. Сезар
67'
60'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Н. Николич
45'
Замена
М. Александров
️️️️
С. Ланжиль
39'
Желтая карточка
Гильерме
ГОЛ! 2:0!
Б. Дост
Пас отдал
А. Силва
37'
ГОЛ! 1:0!
Б. Руис
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
4
Якуб Червински
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
12
Гильерме
АП
32
Мирослав Радович
АП
3
Томаш Йодловиц
ПП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Яцек Магера
Спортинг
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
21
Андре
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
15
Михал Копчински
ЦП
9
Александар Прийович
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
35
Семеду
4
Джефферсон
27
Перейра
4
Коатес
10
Карвалью
11
Сезар
15
Силва
10
Мартинш
22
Руис
12
Дост
4-1-2-3
34
Маляж
14
Глоушек
52
Ржежничак
18
Берешиньски
4
Червински
3
Йодловиц
12
Гильерме
32
Радович
7
Ланжиль
11
Николич
75
Мулен
22
Руис
3
Петрович
3
Петрович
22
Руис
10
Мартинш
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
10
Мартинш
11
Сезар
8
Маркович
8
Маркович
11
Сезар
7
Ланжиль
77
Александров
77
Александров
7
Ланжиль
11
Николич
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
11
Николич
75
Мулен
15
Копчински
15
Копчински
75
Мулен
Остались в запасе
Спортинг
Легия
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
21
Андре
ЦФ
Остались в запасе
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Спортинг - Легия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
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Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
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Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:40)
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