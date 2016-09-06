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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Северная Македония
Албания - Северная Македония: обзор матча 06 сентября 2016
Албания
06.09.2016, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 1 тур
2 : 1
Завершен
Северная Македония
9'
А. Садику
89'
Б. Балай
51'
Э. Алиоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Северная Македония
89'
Замена
Б. Ибраими
️️️️
Д. Мойсов
ГОЛ! 2:1!
Б. Балай
Пас отдал
Л. Мемушай
89'
75'
Замена
Н. Гиоргиев
️️️️
Ф. Хасани
Замена
О. Роши
️️️️
Я. Хика
67'
61'
Замена
М. Петрович
️️️️
О. Степанович
Замена
Л. Мемушай
️️️️
Ш. Гаши
60'
Замена
Б. Балай
️️️️
А. Абраши
60'
59'
Желтая карточка
Л. Жута
51'
ГОЛ! 1:1!
Э. Алиоски
46'
Желтая карточка
О. Степанович
ГОЛ! 1:0!
А. Садику
Пас отдал
Э. Хюсай
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
7
Анси Аголли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
14
Таулант Джака
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
22
Амир Абраши
ПП
0
Ямир Хика
ЛФ
10
Армандо Садику
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
РФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Северная Македония
12
Костадин Захов
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
18
Леонард Жута
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
11
Ферхан Хасани
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
15
Никола Гиоргиев
ЦП
17
Милован Петрович
ЦП
9
Бесарт Ибраими
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
4-3-3
1
Бериша
7
Аголли
6
Джимсити
15
Маврай
4
Хюсай
14
Джака
13
Кукели
22
Абраши
0
Хика
10
Садику
11
Гаши
3-2-2-2
12
Захов
4
Ристевски
18
Жута
5
Мойсов
13
Ристовски
8
Алиоски
20
Спировски
17
Степанович
10
Пандев
11
Хасани
11
Гаши
9
Мемушай
9
Мемушай
11
Гаши
0
Хика
21
Роши
21
Роши
0
Хика
22
Абраши
19
Балай
19
Балай
22
Абраши
11
Хасани
15
Гиоргиев
15
Гиоргиев
11
Хасани
17
Степанович
17
Петрович
17
Петрович
17
Степанович
5
Мойсов
9
Ибраими
9
Ибраими
5
Мойсов
Остались в запасе
Албания
Северная Македония
13
Насер Алийи
ЛЗ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
23
Столе Димитриевски
ВР
7
Иван Тричковски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
13
Насер Алийи
ЛЗ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
23
Столе Димитриевски
ВР
7
Иван Тричковски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Албания - Северная Македония
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Тоше Проески
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