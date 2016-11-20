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    Расписание матчей 20-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 17 тур
    20 ноября, воскресенье
    13:00
    Кубань-2
    0:5
    Ротор
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    13:30
    Легион
    1:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    14:00
    Ангушт
    0:0
    Дружба
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    14:00
    Машук-КМВ
    2:0
    СКА
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    14:00
    Алания
    2:0
    Черноморец
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    15:00
    Армавир
    0:0
    ФК Сочи-2013
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 11 тур
    20 ноября, воскресенье
    14:00
    Кайсериспор
    0:2
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    14:00
    Касымпаша
    2:2
    Карабюкспор
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    20:00
    Фенербахче
    2:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 15 тур
    20 ноября, воскресенье
    14:00
    Реус Депортиу
    1:0
    Химнастик
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    18:00
    Хетафе
    1:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    20:00
    Тенерифе
    2:1
    УКАМ Мурсия
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    20:00
    Райо Вальекано
    2:2
    Уэска
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    20:00
    Кадис
    4:1
    Алькоркон
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    22:00
    Мирандес
    1:1
    Кордоба
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 12 тур
    20 ноября, воскресенье
    14:00
    Алавес
    0:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    18:15
    Валенсия
    1:1
    Гранада
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    20:30
    Спортинг
    1:3
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    22:45
    Атлетик
    1:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 13 тур
    20 ноября, воскресенье
    14:30
    Сампдория
    3:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    2:1
    Рома
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    17:00
    Болонья
    3:1
    Палермо
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    17:00
    Кротоне
    0:2
    Торино
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    17:00
    Лацио
    3:1
    Дженоа
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    17:00
    Эмполи
    0:4
    Фиорентина
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    22:45
    Милан
    2:2
    Интер
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 13 тур
    20 ноября, воскресенье
    14:30
    Рода
    1:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    16:30
    Аякс
    5:0
    НЕК
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    16:30
    Твенте
    1:1
    Утрехт
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    18:45
    Фейеноорд
    3:0
    Зволле
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 14 тур
    20 ноября, воскресенье
    14:30
    Краснодар
    3:0
    Урал
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    17:00
    Спартак
    1:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    19:30
    Зенит
    3:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 17 тур
    20 ноября, воскресенье
    15:00
    Рандерс
    2:1
    Виборг
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    18:00
    Оденсе
    1:0
    Брондбю
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    20:00
    Сендерийск
    1:0
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 15 тур
    20 ноября, воскресенье
    15:45
    Санкт-Галлен
    2:0
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    15:45
    Янг Бойз
    4:3
    Сьон
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    18:00
    Люцерн
    2:1
    Лугано
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 17 тур
    20 ноября, воскресенье
    16:15
    Лидс
    0:2
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 15 тур
    20 ноября, воскресенье
    16:30
    Зюлте-Варегем
    3:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    20:00
    Мехелен
    2:1
    Стандард
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    22:00
    Шарлеруа
    2:1
    Локерен
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 14 тур
    20 ноября, воскресенье
    17:00
    Спарта
    3:0
    Карвина
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 13 тур
    20 ноября, воскресенье
    17:00
    Генгам
    1:1
    Бордо
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    19:00
    Марсель
    1:0
    Кан
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    22:45
    Сент-Этьен
    0:1
    Ницца
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 11 тур
    20 ноября, воскресенье
    17:30
    Хоффенхайм
    2:2
    Гамбург
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    19:30
    Вердер
    1:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 14 тур
    20 ноября, воскресенье
    18:00
    Ахмат (мол)
    1:4
    Томь (мол)
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 15 тур
    20 ноября, воскресенье
    18:00
    Звезда К
    2:0
    Волынь
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    20:30
    Ворскла
    1:2
    Днепр
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 15 тур
    20 ноября, воскресенье
    18:30
    Зальцбург
    2:1
    Рапид
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 12 тур
    20 ноября, воскресенье
    19:00
    Мидлсбро
    0:1
    Челси
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 36 тур
    20 ноября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    2:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    22:00
    Витория
    4:0
    Фигейренсе
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    3:0
    Америка Минейро
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    2:2
    Сантос
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    1:0
    Ботафого
    Матч завершен
    20 ноября, воскресенье
    22:00
    Понте-Прета
    1:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
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