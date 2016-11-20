октябрь 2016
ноябрь 2016
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 17 тур
20 ноября, воскресенье
13:30
Матч завершен
20 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
20 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 11 тур
20 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
20 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
20 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 15 тур
20 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
20 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
20 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 12 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 13 тур
20 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 13 тур
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 14 тур
20 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
20 ноября, воскресенье
19:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 17 тур
20 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2016/2017), 15 тур
20 ноября, воскресенье
15:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 17 тур
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 15 тур
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 14 тур
Франция. Лига 1 (2016/2017), 13 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 11 тур
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 14 тур
20 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 15 тур
Австрия. Бундеслига (2016/2017), 15 тур
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 12 тур
Бразилия. Серия А 2016, 36 тур
20 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
20 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
20 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
20 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен