Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Торино
Кротоне - Торино: обзор матча 20 ноября 2016
Кротоне
20.11.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Торино
80'
А. Белотти
89'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Торино
Замена
Л. Крисетиг
️️️️
А. Барберис
90'
+2
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Бойе
Замена
А. Стоян
️️️️
М. Роден
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Белотти
Пас отдал
А. Льяич
78'
Замена
Л. Бойе
️️️️
М. Бенасси
72'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
71'
Желтая карточка
Д. Мартинес
Замена
Сими
️️️️
М. Тротта
70'
60'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Я. Фальке
Желтая карточка
Р. Палладино
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Торино
1
Джо Харт
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кротоне
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-3-3
21
Кордас
15
Месба
11
Чеккерини
67
Феррари
20
Рози
51
Барберис
7
Роден
82
Капецци
11
Фальчинелли
29
Тротта
17
Палладино
4-3-2-1
1
Харт
77
Дзаппакоста
13
Россеттини
25
Кастан
24
Моретти
24
Бенасси
16
Вальдифиори
33
Базелли
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
51
Барберис
12
Крисетиг
12
Крисетиг
51
Барберис
29
Тротта
9
Сими
9
Сими
29
Тротта
7
Роден
8
Стоян
8
Стоян
7
Роден
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
44
Фальке
77
Мартинес
77
Мартинес
44
Фальке
24
Бенасси
15
Бойе
15
Бойе
24
Бенасси
Остались в запасе
Кротоне
Торино
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Кротоне - Торино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Эцио Шида
Новости команд
Все
Кротоне
Торино
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+