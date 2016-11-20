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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Амкар-Пермь
Спартак - Амкар-Пермь: обзор матча 20 ноября 2016
Спартак
20.11.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
90+1'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Амкар-Пермь
90'
+5
Желтая карточка
А. Милькович
90'
+4
Желтая карточка
Г. Джикия
Желтая карточка
К. Промес
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
90'
+1
Замена
А. Зуев
️️️️
Л. Мельгарехо
89'
89'
Замена
А. Шиндер
️️️️
С. Баланович
Замена
А. Пуцко
️️️️
Маурисио
81'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Р. Зобнин
81'
76'
Желтая карточка
Б. Идову
76'
Желтая карточка
П. Комолов
Желтая карточка
Маурисио
69'
67'
Желтая карточка
С. Баланович
59'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
А. Шаваев
58'
Травма
А. Шаваев
42'
Замена
А. Чума
️️️️
М. Костюков
38'
Травма
М. Костюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
7
Джано
АП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
(К)
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Александар Милькович
ЦЗ
30
Брайан Идову
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
6
Секу Конде
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Ребров
23
Комбаров
33
Маурисио
2
Кутепов
38
Ещенко
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
7
Джано
10
Мельгарехо
3-4-2-1
57
Селихов
11
Занев
14
Джикия
2
Милькович
30
Идову
32
Йовичич
6
Конде
23
Баланович
20
Комолов
8
Шаваев
77
Костюков
10
Мельгарехо
17
Зуев
17
Зуев
10
Мельгарехо
33
Маурисио
15
Пуцко
15
Пуцко
33
Маурисио
47
Зобнин
88
Давыдов
88
Давыдов
47
Зобнин
8
Шаваев
3
Зайцев
3
Зайцев
8
Шаваев
23
Баланович
7
Шиндер
7
Шиндер
23
Баланович
77
Костюков
21
Чума
21
Чума
77
Костюков
Остались в запасе
Спартак
Амкар-Пермь
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Ромуло
ЦП
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Спартак - Амкар-Пермь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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