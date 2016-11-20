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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Андерлехт
Зюлте-Варегем - Андерлехт: обзор матча 20 ноября 2016
Зюлте-Варегем
20.11.2016, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Андерлехт
9'
А. Кордаро
47'
Т. Дерейк (П)
49'
М. Лей
14'
Л. Теодорчик
30'
Л. Теодорчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Андерлехт
Замена
О. Уларе
️️️️
Л. Лерагер
90'
Желтая карточка
Д. Де Фаув
89'
80'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Замена
С. Копман
️️️️
А. Кордаро
79'
Желтая карточка
Б. Хамалайнен
77'
73'
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
С. Ханни
56'
Желтая карточка
Кара
55'
Желтая карточка
С. Баджи
ГОЛ! 3:2!
М. Лей
49'
47'
Замена
С. Баджи
️️️️
Н. Станчу
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Дерейк
47'
45'
Замена
М. Бруно
️️️️
А. Кипчиу
30'
ГОЛ! 1:2!
Л. Теодорчик
14'
ГОЛ! 1:1!
Л. Теодорчик
ГОЛ! 1:0!
А. Кордаро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
22
Кенни Степпе
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
43
Сандер Копман
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
11
Йенс Нассенс
ЦФ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
18
Франк Ашампонг
ЛВ
25
Стефан Баджи
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
4-5-1
22
Степпе
3
Хамалайнен
2
Де Фаув
3
Бодри
4
Дерейк
21
Лерагер
23
Лепуан
10
Кайя
29
Кордаро
8
Мейте
9
Лей
4-4-2
33
Руф
37
Обрадович
17
Нуйтинк
5
Кара
25
Спайич
10
Станчу
94
Ханни
18
Дендокер
18
Тилеманс
27
Кипчиу
91
Теодорчик
29
Кордаро
43
Копман
43
Копман
29
Кордаро
21
Лерагер
58
Уларе
58
Уларе
21
Лерагер
10
Станчу
25
Баджи
25
Баджи
10
Станчу
94
Ханни
18
Ашампонг
18
Ашампонг
94
Ханни
27
Кипчиу
17
Бруно
17
Бруно
27
Кипчиу
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Андерлехт
1
Сэмми Боссут
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
11
Йенс Нассенс
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
11
Йенс Нассенс
ЦФ
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Зюлте-Варегем - Андерлехт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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