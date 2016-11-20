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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 20 ноября 2016
Краснодар
20.11.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Урал
66'
Ю. Газинский
71'
Ф. Смолов
74'
Жоаозиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Урал
86'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
Ч. Лунгу
Замена
Д. Торбинский
️️️️
М. Перейра
81'
ГОЛ! 3:0!
Жоаозиньо
Пас отдал
О. Ахмедов
74'
73'
Замена
А. Ставпец
️️️️
С. Подоксенов
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
М. Перейра
71'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Газинский
66'
64'
Желтая карточка
С. Подоксенов
61'
Замена
А. Павленко
️️️️
Д. Коробов
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Ари
46'
19'
Желтая карточка
А. Данцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
2
Марат Измайлов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-3-3-1
33
Крицюк
55
Енджейчик
5
Налдо
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
17
Калешин
22
Жоаозиньо
10
Перейра
18
Газинский
39
Ари
4-1-3-1-1
12
Заболотный
15
Кулаков
14
Фонтанелло
6
Динга
7
Данцев
10
Фидлер
9
Чантурия
8
Подоксенов
10
Лунгу
7
Коробов
10
Павлюченко
10
Перейра
6
Торбинский
6
Торбинский
10
Перейра
Быстров
10
Ахмедов
10
Ахмедов
Быстров
39
Ари
90
Смолов
90
Смолов
39
Ари
10
Лунгу
34
Бугуи
34
Бугуи
10
Лунгу
7
Коробов
8
Павленко
8
Павленко
7
Коробов
8
Подоксенов
16
Ставпец
16
Ставпец
8
Подоксенов
Остались в запасе
Краснодар
Урал
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Рикардо Лаборде
ПП
2
Марат Измайлов
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Рикардо Лаборде
ПП
2
Марат Измайлов
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Краснодар - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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