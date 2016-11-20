Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Понте-Прета - Флуминенсе
Понте-Прета - Флуминенсе: обзор матча 20 ноября 2016
Понте-Прета
20.11.2016, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Понте-Прета - Флуминенсе
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
2 : 1
03.12.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
2 : 3
26.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.11.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 35 тур
Понте-Прета
2 : 1
15.11.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 1
13.11.2017
Понте-Прета
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Палмейрас
0 : 1
22.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Мойсес Лукарелли
Новости команд
Все
Понте-Прета
Флуминенсе
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
09:50
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Флуминенсе» – «Коритиба»: битва за топ-4 против голевой серии гостей, выдержит ли оборона хозяев?
8 октября
Жо забил седьмой гол в 12 матчах чемпионата Бразилии
2017.07.09 07:15
5
Раванелли стал игроком «Ахмата»
2017.06.20 15:02
22
«Ахмат» может пополниться хавбеком «Понте-Преты» Раванелли
2017.06.13 23:22
8
ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном
2017.02.12 13:03
19
«Наполи» объявил о подписании бразильского вингера за 515 тысяч
2017.01.13 00:45
2
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
09:50
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Флуминенсе» – «Коритиба»: битва за топ-4 против голевой серии гостей, выдержит ли оборона хозяев?
8 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+