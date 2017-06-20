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Раванелли стал игроком «Ахмата»

20 июня 2017, 15:02
22

«Ахмат» объявил о переходе в команду полузащитника «Понте Преты» Раванелли. С бразильцем подписан четырехлетний контракт.

«Футбольный клуб «Ахмат» подписал первый в своей новейшей истории контракт с футболистом! Таким образом, первым новичком клуба стал футболист молодежной сборной Бразилии и клуба «Понте Прета» Раванелли Феррейра Дос Сантос.

Цвета нашего клуба Раванелли будет защищать ближайшие четыре года. Бразильский легионер прошел медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Австрии. Главный тренер команды Олег Кононов лично следил за карьерой игрока и хотел видеть его в команде.

В свои не полные 20 лет легионер провел 45 матчей в бразильской Серии А. Он играет на позиции атакующего полузащитника. Его сильными сторонами специалисты отмечают видение поля, отменный первый пас, командную игру. Желаю Раванелли удачи в нашем клубе «Ахмат» и говорю ему: «Добро пожаловать», – отметил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат Понте-Прета
Комментарии (22)
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XaXatyn
1497960276
Пока не привык к новому названию Терека!
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tank219
1497961140
Ну не 45 игр, а 29 из них лишь 2 в старте и с мая на лавке. А так фамилия красивая
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89388900185
1497961530
удачи АХМАТУ в этом сезоне, да и тренер очень Добрый человек АХМАТ СИЛА
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hevbn 28
1497962150
Читая эту новость подумалось (не итальянский ли это Раванелли ) , а вообще переименование Терека в Ахмат не связано ли с простым желанием сбросить долговые обязательства , ведь не случайно же Терек в последние годы не делал громких приобретений и вообще не делал ни каких приобретений, а как только сменил название сразу судя по всему не дешевый трансфер ( у меня просто такая догадка ).
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KROFF
1497963516
У нас в народе поговаривают, что если Саввиди вновь станет спонсором Ростова, то ФК Рос тов переименуют в ФК "Ингат"(папа Саввиди). Вот заруба то будет Ахмата с Игнатом!!!)))
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Mahone
1497963571
Посмотрим,что выйдет
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insider_retro
1497966422
Если удачно выстрелит - в следующем году перекупит московский клуб.... Проявит себя - украсит чемпионат...
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neveldomha
1497967940
Я уж чуть было не охренел. Офигеть ему сейчас уже почти 50. А тут оказывается однофамилец. Но все равно приятно, когда даже таким способом напоминают о великих футболистах.
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Тамхар
1497970686
Я было подумал, что того Раванелли взяли, который еще с Баджио и Виалли играл. Во, думаю, Ахмат дает! Так к ним и Платини скоро приедет! А это бразилец какой-то... Не интересно даже.
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x-x-x-x-x
1497973880
добро пожаловать в ТЕРЕК!!!!
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