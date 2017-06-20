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    Раванелли стал игроком «Ахмата»

    «Ахмат» объявил о переходе в команду полузащитника «Понте Преты» Раванелли. С бразильцем подписан четырехлетний контракт.

    «Футбольный клуб «Ахмат» подписал первый в своей новейшей истории контракт с футболистом! Таким образом, первым новичком клуба стал футболист молодежной сборной Бразилии и клуба «Понте Прета» Раванелли Феррейра Дос Сантос.

    Цвета нашего клуба Раванелли будет защищать ближайшие четыре года. Бразильский легионер прошел медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Австрии. Главный тренер команды Олег Кононов лично следил за карьерой игрока и хотел видеть его в команде.

    В свои не полные 20 лет легионер провел 45 матчей в бразильской Серии А. Он играет на позиции атакующего полузащитника. Его сильными сторонами специалисты отмечают видение поля, отменный первый пас, командную игру. Желаю Раванелли удачи в нашем клубе «Ахмат» и говорю ему: «Добро пожаловать», – отметил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

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    Источник: Instagram

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    20.06.2017 15:02
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 июня 2017, 09:25

      А я уж подумал Фабрицио еще играет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 21 июня 2017, 00:29

      Будем расчитывать на него,кстати,он сегодня уже забил гол Карабаху.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 июня 2017, 21:48

      Ёкнуло! Может побольше однофамильцев набрать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 20 июня 2017, 20:25

      В первой же игре забил) обнадёживает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 июня 2017, 18:51

      добро пожаловать в ТЕРЕК!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 18:12

      Что ж , "первый в.... новейшей истории контракт" теперь нужно отрабатывать по полной !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 20 июня 2017, 17:58

      Я было подумал, что того Раванелли взяли, который еще с Баджио и Виалли играл. Во, думаю, Ахмат дает! Так к ним и Платини скоро приедет! А это бразилец какой-то... Не интересно даже.

      6
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 20 июня 2017, 17:12

      Я уж чуть было не охренел. Офигеть ему сейчас уже почти 50. А тут оказывается однофамилец. Но все равно приятно, когда даже таким способом напоминают о великих футболистах.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 16:47

      Если удачно выстрелит - в следующем году перекупит московский клуб.... Проявит себя - украсит чемпионат...

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 июня 2017, 15:59

      Посмотрим,что выйдет

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