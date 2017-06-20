Раванелли стал игроком «Ахмата»

«Ахмат» объявил о переходе в команду полузащитника «Понте Преты» Раванелли. С бразильцем подписан четырехлетний контракт.

«Футбольный клуб «Ахмат» подписал первый в своей новейшей истории контракт с футболистом! Таким образом, первым новичком клуба стал футболист молодежной сборной Бразилии и клуба «Понте Прета» Раванелли Феррейра Дос Сантос.

Цвета нашего клуба Раванелли будет защищать ближайшие четыре года. Бразильский легионер прошел медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Австрии. Главный тренер команды Олег Кононов лично следил за карьерой игрока и хотел видеть его в команде.

В свои не полные 20 лет легионер провел 45 матчей в бразильской Серии А. Он играет на позиции атакующего полузащитника. Его сильными сторонами специалисты отмечают видение поля, отменный первый пас, командную игру. Желаю Раванелли удачи в нашем клубе «Ахмат» и говорю ему: «Добро пожаловать», – отметил президент грозненского клуба Магомед Даудов.