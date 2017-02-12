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ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном

12 февраля 2017, 13:03
19

ЦСКА рассматривает кандидатуру полузащитника «Понте-Прета» Энрике Клайсона. Об этом сообщил агент 21-летнего бразильца Ролим Кармо.

«Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба. Он – отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста», – сказал агент.

В сезоне-2016 бразильской Серии А Клайсон провел 27 матчей, в которых отметился тремя голами.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Понте-Прета
Комментарии (19)
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Спартач_навсегда
1486893899
надо брать)
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spartach n1
1486897912
Ещё один папуас в конюшне )
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wopelw
1486899357
ЦСКА вобще нападающего когда нибудь купит?или будет всю жизнь защиту и полузащиту искать?
Ответить
Pourport
1486903388
Купят снова за копейки,а продадут за миллионы,чего чего а политике ЦСКА многим надо поучиться!)
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каа
1486912583
пишут: - ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном..... читаем: - «Я предложил Клайсона ЦСКА..... )))
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OOOVVV.
1486915938
И тут просячий визг раздаётся на армейской ветке. Какое им дело до того, кого купи или не купит ЕЛГ? Хрюкают в удовольствие.
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Каратель помойников
1486943335
ещё один витинья...
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Виталич
1486959817
что за чудо..
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Dimuldos
1487013021
а я думал негры в заканчиваться начали в ЦСКА. нет баланс поддерживаем)
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