ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном

ЦСКА рассматривает кандидатуру полузащитника «Понте-Прета» Энрике Клайсона. Об этом сообщил агент 21-летнего бразильца Ролим Кармо.

«Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба. Он – отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста», – сказал агент.

В сезоне-2016 бразильской Серии А Клайсон провел 27 матчей, в которых отметился тремя голами.