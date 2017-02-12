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    ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном

    ЦСКА рассматривает кандидатуру полузащитника «Понте-Прета» Энрике Клайсона. Об этом сообщил агент 21-летнего бразильца Ролим Кармо.

    «Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба. Он – отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста», – сказал агент.

    В сезоне-2016 бразильской Серии А Клайсон провел 27 матчей, в которых отметился тремя голами.

    Источник: Р-Спорт

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    12.02.2017 13:03
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36

      Dimuldos 13 февраля 2017, 22:10

      а я думал негры в заканчиваться начали в ЦСКА. нет баланс поддерживаем)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Виталич 13 февраля 2017, 07:23

      что за чудо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5177

      Каратель 13 февраля 2017, 02:48

      ещё один витинья...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 12 февраля 2017, 19:12

      И тут просячий визг раздаётся на армейской ветке. Какое им дело до того, кого купи или не купит ЕЛГ? Хрюкают в удовольствие.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 12 февраля 2017, 18:16

      пишут: - ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном.....
      читаем: - «Я предложил Клайсона ЦСКА..... )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 февраля 2017, 15:43

      Купят снова за копейки,а продадут за миллионы,чего чего а политике ЦСКА многим надо поучиться!)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Pourport 12 февраля 2017, 16:23

      если не окажется очередным витиньо

      0
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      Рейтинг: +30

      Buxik666 > 84aivengo 12 февраля 2017, 23:38

      Ну Витиньо опять забрали с аренды, а там как фишка ляжет!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      wopelw 12 февраля 2017, 14:35

      ЦСКА вобще нападающего когда нибудь купит?или будет всю жизнь защиту и полузащиту искать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > wopelw 12 февраля 2017, 15:09

      Оленаре, Витиньо, Чалов, Жамалединов. Панченко в аренде.

      Сколько еще надо?
      И научись уже отличать пиар футбольных агентов от реальной жизни.

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska > wopelw 12 февраля 2017, 16:05

      А.Оланаре нам достаточно! Вперед ЦСКА!

      5
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      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > wopelw 12 февраля 2017, 20:39

      Владик не тупи

      0
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев > chempion_cska 13 февраля 2017, 01:27

      Просто Гинеру денег жалко, все деньги в оффшорах.Привезут пару черных с пляжа Африки, но бесплатно.

      -1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 12 февраля 2017, 14:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещё один папуас в конюшне )

      -12
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      Рейтинг: +1481

      GM > spartach n1 12 февраля 2017, 15:08

      Без свиноты армейская тема была бы неполной.

      5
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > GM 12 февраля 2017, 15:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Такой кабыле как ты ничего не грозит )

      -10
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      Рейтинг: +1481

      GM > Klaido 13 февраля 2017, 16:26

      Не хрюкай, специалист по навозу :)

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 12 февраля 2017, 13:04

      надо брать)

      2
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      Рейтинг: +1481

      GM > Спартач_навсегда 13 февраля 2017, 16:27

      Берите, кто вам не дает? Или агент этого бразильца никогда о СпаМе не слышал? :)

      -2
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