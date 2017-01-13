«Наполи» объявил о подписании бразильского вингера за 515 тысяч

«Наполи» заключил контракт с 18-летним вингером «Понте-Преты» Леандриньо, сообщает официальный сайт бразильского клуба. Сумма сделки составила 515 тысяч евро. Игрок был на просмотре в «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах чемпионата Бразилии, обратив внимание европейских клубов точностью передач в 94%.

В 16 матчах за юношескую сборную Леандриньо забил 11 голов.