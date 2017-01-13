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    «Наполи» объявил о подписании бразильского вингера за 515 тысяч

    «Наполи» заключил контракт с 18-летним вингером «Понте-Преты» Леандриньо, сообщает официальный сайт бразильского клуба. Сумма сделки составила 515 тысяч евро. Игрок был на просмотре в «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне футболист принял участие в восьми матчах чемпионата Бразилии, обратив внимание европейских клубов точностью передач в 94%.

    В 16 матчах за юношескую сборную Леандриньо забил 11 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2017 00:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 января 2017, 10:20

      Вот это я понимаю покупка. Учись Федун и смотри как стоимость игрока каждый день будет расти а не падать. Хотя тебе по барабану судя по тому как растёт цена бензин.

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 13 января 2017, 04:26

      Через пару лет продадут в Юве за 20 лямов.

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