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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Палермо
Болонья - Палермо: обзор матча 20 ноября 2016
Болонья
20.11.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 1
Завершен
Палермо
20'
М. Дестро
67'
Б. Джемаили
72'
Ф. Вивиани
9'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Палермо
Замена
О. Оквонкво
️️️️
Л. Риццо
89'
Замена
И. Мбайе
️️️️
А. Надь
83'
77'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
А. Гацци
Замена
С. Таидер
️️️️
Ф. Вивиани
74'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Вивиани
72'
70'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Диаманти
ГОЛ! 2:1!
Б. Джемаили
67'
66'
Замена
С. Ло Фасо
️️️️
Р. Салаи
Желтая карточка
Д. Гастальделло
45'
30'
Желтая карточка
Т. Сионек
ГОЛ! 1:1!
М. Дестро
Пас отдал
Ф. Вивиани
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Несторовски
Пас отдал
Б. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Адам Надь
ПП
14
Лука Риццо
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Ладислав Крейчи
РФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
25
Бруно Энрике
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
23
Алессандро Диаманти
РФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Болонья
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Палермо
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
4-3-3
1
Да Кошта
25
Масина
22
Майетта
35
Торосидис
5
Гастальделло
21
Джемаили
43
Вивиани
6
Надь
14
Риццо
21
Дестро
7
Крейчи
3-4-1-2
1
Посавец
15
Сионек
4
Анджелкович
5
Алеесами
3
Рисполи
25
Энрике
14
Гацци
7
Хильемарк
7
Салаи
23
Диаманти
90
Несторовски
6
Надь
15
Мбайе
15
Мбайе
6
Надь
43
Вивиани
8
Таидер
8
Таидер
43
Вивиани
14
Риццо
30
Оквонкво
30
Оквонкво
14
Риццо
14
Гацци
18
Гольданига
18
Гольданига
14
Гацци
7
Салаи
32
Ло Фасо
32
Ло Фасо
7
Салаи
23
Диаманти
19
Квайсон
19
Квайсон
23
Диаманти
Остались в запасе
Болонья
Палермо
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Болонья - Палермо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Ренато ДальАра
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