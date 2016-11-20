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АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Челси
Мидлсбро - Челси: обзор матча 20 ноября 2016
Мидлсбро
20.11.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Челси
41'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Челси
90'
+2
Замена
Оскар
️️️️
Э. Азар
90'
Замена
Б. Иванович
️️️️
В. Мозес
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
А. Форшоу
89'
80'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Педро
Желтая карточка
К. Чамберс
74'
73'
Желтая карточка
Н. Канте
Замена
В. Фишер
️️️️
А. Клэйтон
73'
Замена
С. Даунинг
️️️️
Фабио
71'
65'
Желтая карточка
Д. Луис
51'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Желтая карточка
А. Клэйтон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Адам Клэйтон
АП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Вальдес
19
Барраган
23
Гибсон
12
Чамберс
2
Фабио
15
де Рон
28
Форшоу
7
Клэйтон
11
Рамирес
24
Траоре
21
Негредо
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
9
Педро
10
Азар
19
Коста
28
Форшоу
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
28
Форшоу
2
Фабио
19
Даунинг
19
Даунинг
2
Фабио
7
Клэйтон
7
Фишер
7
Фишер
7
Клэйтон
9
Педро
15
Чалоба
15
Чалоба
9
Педро
11
Мозес
20
Иванович
20
Иванович
11
Мозес
10
Азар
8
Оскар
8
Оскар
10
Азар
Остались в запасе
Мидлсбро
Челси
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Мидлсбро - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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