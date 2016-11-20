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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Гамбург
Хоффенхайм - Гамбург: обзор матча 20 ноября 2016
Хоффенхайм
20.11.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Гамбург
45+1'
С. Вагнер
49'
С. Цубер
28'
Ф. Костич
61'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Гамбург
90'
+5
Замена
Ф. Порат
️️️️
Н. Мюллер
90'
+2
Замена
А. Хант
️️️️
Ф. Костич
80'
Замена
П. Ласогга
️️️️
М. Грегоритч
Замена
Э. Варгас
️️️️
А. Крамарич
78'
Замена
Л. Рупп
️️️️
К. Демирбай
69'
61'
ГОЛ! 2:2!
Н. Мюллер
Пас отдал
Л. Холтби
ГОЛ! 2:1!
С. Цубер
Пас отдал
П. Кадержабек
49'
ГОЛ! 1:1!
С. Вагнер
Пас отдал
К. Демирбай
45'
+1
42'
Желтая карточка
Н. Мюллер
Желтая карточка
Э. Бичакчич
40'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Л. Холтби
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
К. Фогт
22'
16'
Желтая карточка
Г. Сакаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
2
Готоку Сакаи
ПП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
21
Набиль Бауи
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
25
Зюле
21
Хюбнер
7
Фогт
3
Кадержабек
7
Цубер
26
Демирбай
13
Руди
10
Амири
2
Вагнер
27
Крамарич
3-2-3-1-1
26
Матениа
2
Дикмайер
5
Джуру
21
Юнг
22
Озтрзолек
3
Дуглас Сантос
2
Сакаи
9
Мюллер
90
Холтби
18
Костич
11
Грегоритч
7
Фогт
4
Бичакчич
4
Бичакчич
7
Фогт
26
Демирбай
10
Рупп
10
Рупп
26
Демирбай
27
Крамарич
11
Варгас
11
Варгас
27
Крамарич
9
Мюллер
27
Порат
27
Порат
9
Мюллер
18
Костич
14
Хант
14
Хант
18
Костич
11
Грегоритч
10
Ласогга
10
Ласогга
11
Грегоритч
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гамбург
33
Александер Штольц
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
21
Набиль Бауи
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
21
Набиль Бауи
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Хоффенхайм - Гамбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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