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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 20 ноября 2016
Аталанта
20.11.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Рома
62'
М. Кальдара
90'
Ф. Кессье (П)
40'
Д. Перотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
Замена
К. Раймонди
️️️️
А. Гомес
90'
+3
90'
Желтая карточка
Э. Джеко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Кессье
90'
86'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Р. Наингголан
73'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Перотти
ГОЛ! 1:1!
М. Кальдара
62'
58'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
М. Салах
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Я. Куртич
58'
53'
Желтая карточка
К. Строотман
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Масиелло
50'
Желтая карточка
Р. Толой
40'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Перотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Кевин Строотман
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
30
Давиде Басси
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Рома
22
Лоренцо Кризанто
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
3-2-3-2
1
Бериша
87
Жуканович
2
Толой
5
Масиелло
37
Спинаццола
23
Кальдара
21
Гальярдини
27
Куртич
19
Кессье
10
Гомес
37
Петанья
3-4-1-2
13
Щесны
17
Фасио
22
Рюдигер
44
Манолас
8
Строотман
16
Де Росси
33
Перес
44
Наингголан
10
Салах
10
Джеко
8
Перотти
5
Масиелло
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
5
Масиелло
10
Гомес
77
Раймонди
77
Раймонди
10
Гомес
27
Куртич
8
Фройлер
8
Фройлер
27
Куртич
8
Перотти
5
Паредес
5
Паредес
8
Перотти
10
Салах
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
10
Салах
44
Наингголан
11
Итурбе
11
Итурбе
44
Наингголан
Остались в запасе
Аталанта
Рома
57
Марко Спортиелло
ВР
30
Давиде Басси
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
24
Мустафа Сек
ЦЗ
22
Лоренцо Кризанто
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
30
Давиде Басси
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
22
Лоренцо Кризанто
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аталанта - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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