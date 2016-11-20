Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Сассуоло
Сампдория - Сассуоло: обзор матча 20 ноября 2016
Сампдория
20.11.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 2
Завершен
Сассуоло
84'
Ф. Квальярелла
85'
Л. Муриэль
90+1'
Л. Муриэль (П)
64'
Ф. Риччи
74'
А. Рагуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Сассуоло
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Муриэль
90'
+1
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Сала
88'
ГОЛ! 2:2!
Л. Муриэль
Пас отдал
Ф. Квальярелла
85'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Квальярелла
84'
82'
Замена
К. Адьяпонг
️️️️
А. Рагуса
Замена
П. Шик
️️️️
Б. Фернандеш
78'
Желтая карточка
Л. Торрейра
76'
75'
Замена
А. Матри
️️️️
Г. Дефрель
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Рагуса
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Замена
Д. Прат
️️️️
Э. Баррето
70'
64'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Риччи
Пас отдал
А. Рагуса
62'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
61'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
С. Миссироли
53'
Желтая карточка
С. Миссироли
Желтая карточка
М. Сильвестре
52'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
30'
21'
Желтая карточка
Л. Антеи
Желтая карточка
Д. Сала
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Федерико Риччи
РФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Педру Перейра
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
8
Мариуш Марин
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Пуджиони
13
Реджини
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
34
Торрейра
7
Сала
17
Линетти
8
Баррето
8
Фернандеш
10
Муриэль
27
Квальярелла
4-2-2-2
47
Консильи
23
Гаццола
13
Пелузо
15
Ачерби
51
Антеи
6
Миссироли
36
Маццителли
7
Пеллегрини
32
Рагуса
11
Риччи
92
Дефрель
7
Сала
13
Перейра
13
Перейра
7
Сала
8
Баррето
26
Прат
26
Прат
8
Баррето
8
Фернандеш
14
Шик
14
Шик
8
Фернандеш
32
Рагуса
17
Адьяпонг
17
Адьяпонг
32
Рагуса
6
Миссироли
4
Маньянелли
4
Маньянелли
6
Миссироли
92
Дефрель
21
Матри
21
Матри
92
Дефрель
Остались в запасе
Сампдория
Сассуоло
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
8
Мариуш Марин
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
8
Мариуш Марин
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Сампдория - Сассуоло
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Сампдория
Сассуоло
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+