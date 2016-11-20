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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вильярреал
Атлетик - Вильярреал: обзор матча 20 ноября 2016
Атлетик
20.11.2016, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
67'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вильярреал
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Р. Гарсия
86'
76'
Желтая карточка
Х. Коста
71'
Замена
Пато
️️️️
М. Тригерос
70'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Н. Сансоне
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
67'
64'
Замена
Джонатан
️️️️
Р. Сориано
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Муньяин
62'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
М. Весга
62'
17'
Желтая карточка
Н. Сансоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
17
Микель Рико
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
12
Пато
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Кепа
18
Баленсиага
14
Ляпорт
5
Альварес
2
Боведа
6
Весга
17
Рико
14
Гарсия
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
4-1-3-2
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
27
Гонсалес
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
21
Бруно
21
Сориано
70
Кастильехо
11
Сансоне
6
Весга
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
6
Весга
14
Гарсия
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Гарсия
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Сусаета
10
Муньяин
21
Сориано
6
Джонатан
6
Джонатан
21
Сориано
11
Сансоне
94
Бакамбу
94
Бакамбу
11
Сансоне
14
Тригерос
12
Пато
12
Пато
14
Тригерос
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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