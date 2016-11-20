Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ньюкасл
Лидс - Ньюкасл: обзор матча 20 ноября 2016
Лидс
20.11.2016, воскресенье, 16:15
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
23'
Д. Гэйл
54'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ньюкасл
83'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Д. Коулбэк
79'
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Гэйл
Замена
М. Антонссон
️️️️
С. Дукара
78'
76'
Замена
М. Диаме
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Х. Сако
️️️️
Р. Виейра
62'
59'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
54'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гэйл
Пас отдал
В. Анита
Желтая карточка
П. Янссон
44'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
4-1-2-3
31
Грин
12
Эйлинг
18
Янссон
5
Бартли
18
Тэйлор
27
Филлипс
14
Виейра
32
О'Кейн
9
Вуд
15
Дукара
7
Руф
4-3-3
1
Дарлоу
30
Ритчи
26
Кларк
24
Ласселлс
14
Дамметт
4
Коулбэк
26
Шелви
6
Анита
34
Гэйл
22
Перес
94
Гуффран
14
Виейра
9
Сако
9
Сако
14
Виейра
15
Дукара
23
Антонссон
23
Антонссон
15
Дукара
94
Гуффран
17
Диаме
17
Диаме
94
Гуффран
4
Коулбэк
14
Хэйден
14
Хэйден
4
Коулбэк
34
Гэйл
9
Митрович
9
Митрович
34
Гэйл
Остались в запасе
Лидс
Ньюкасл
15
Стюарт Даллас
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
26
Матс Селс
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лидс - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Ньюкасл
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+