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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Америка Минейро
Гремио - Америка Минейро: обзор матча 20 ноября 2016
Гремио
20.11.2016, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
3 : 0
Завершен
Америка Минейро
65'
М. Боланьос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Америка Минейро
ГОЛ! 1:0!
М. Боланьос
65'
Начало матча
Статистика матча Гремио - Америка Минейро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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