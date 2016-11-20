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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Реал Сосьедад
Спортинг - Реал Сосьедад: обзор матча 20 ноября 2016
Спортинг
20.11.2016, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
1 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
28'
Д. Чоп
19'
Х. Прието
51'
Д. Зурутуса
56'
И. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Реал Сосьедад
88'
Желтая карточка
В. Жозе
83'
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Зурутуса
78'
Замена
Д. Конча
️️️️
М. Оярсабаль
Желтая карточка
Х. Торрес
77'
70'
Замена
Хуанми
️️️️
К. Вела
Замена
Х. Торрес
️️️️
С. Альварес
69'
Замена
К. Кастро
️️️️
В. Родригес
60'
Замена
Бурги
️️️️
М. Гомес
60'
56'
ГОЛ! 1:3!
И. Мартинес
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Зурутуса
Пас отдал
Ю. Бершиче
ГОЛ! 1:1!
Д. Чоп
Пас отдал
М. Гомес
28'
Желтая карточка
Дуглас
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Х. Прието
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Давид Конча
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-2-2-2
25
Куэльяр
5
Дуглас
22
Мере
45
Аморебиета
15
Канелья
10
Касес
6
Альварес
8
Родригес
16
Гомес
9
Чоп
25
Вигуэра
4-3-1-2
28
Рульи
16
Навас
19
Мартинес
26
Мартинес
17
Бершиче
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
10
Вела
12
Виллиан Жозе
6
Альварес
25
Торрес
25
Торрес
6
Альварес
16
Гомес
18
Бурги
18
Бурги
16
Гомес
8
Родригес
16
Кастро
16
Кастро
8
Родригес
17
Зурутуса
20
Каналес
20
Каналес
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
24
Конча
24
Конча
21
Оярсабаль
10
Вела
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Вела
Остались в запасе
Спортинг
Реал Сосьедад
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Спортинг - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Эль Молинон
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