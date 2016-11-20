Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ницца
Сент-Этьен - Ницца: обзор матча 20 ноября 2016
Сент-Этьен
20.11.2016, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
63'
В. Эйссерик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ницца
90'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
90'
Замена
А. Донис
️️️️
А. Плеа
90'
Замена
М. Бодмер
️️️️
В. Эйссерик
82'
Замена
В. Косьелло
️️️️
Ж. Мишель Сери
Замена
А. Норден
️️️️
Н. Ру
82'
Замена
Б. Дабо
️️️️
О. Селнаэс
82'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Ш. М'Бенге
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
В. Эйссерик
Желтая карточка
Л. Лакруа
48'
Желтая карточка
А. Содерлунд
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЛП
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
24
Кевин Малку
ПП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
9
Валентин Эйссерик
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
3-1-3-3
16
Руффье
4
Лакруа
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
10
Селнаэс
12
М'Бенге
17
Верету
24
Малку
6
Савье
26
Ру
16
Содерлунд
4-3-3
30
Кардиналь
21
Перейра
4
Данте
5
Сарр
29
Дальберт
6
Вальтер
14
Сери
25
Сиприен
9
Эйссерик
14
Плеа
20
Бельханда
26
Ру
70
Норден
70
Норден
26
Ру
10
Селнаэс
6
Дабо
6
Дабо
10
Селнаэс
12
М'Бенге
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
12
М'Бенге
9
Эйссерик
24
Бодмер
24
Бодмер
9
Эйссерик
14
Сери
26
Косьелло
26
Косьелло
14
Сери
14
Плеа
11
Донис
11
Донис
14
Плеа
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ницца
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
2
Арно Суке
ПЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Сент-Этьен - Ницца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Ницца
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+