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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Локерен
Шарлеруа - Локерен: обзор матча 20 ноября 2016
Шарлеруа
20.11.2016, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Локерен
39'
Д. Полье
20'
М. Мирич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Локерен
Желтая карточка
Д. Полье
84'
Замена
А. Бэби
️️️️
К. Тайнмонт
73'
Замена
К. Бенавенте
️️️️
С. Нинис
69'
62'
Замена
Т. де Суттер
️️️️
М. Мирич
Желтая карточка
Ф. Н'Ганга
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Полье
39'
29'
Желтая карточка
К. Овермейре
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Мирич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
8
Мартос
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
3
Стивен Виллемс
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
7
Клемент Тайнмонт
ЦП
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Мият Марич
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
7
Киллиан Овермейре
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Шарлеруа
15
Валентен Бауме
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
18
Амара Бэби
ЦП
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
50
Сергей Болбат
ПЗ
91
Марио Тичинович
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
4-4-1
30
Пеннето
25
Марк
41
Н'Ганга
3
Виллемс
8
Мартос
13
Дианди
11
Нинис
7
Тайнмонт
22
Мата
10
Полье
3-3-1
1
Барри
15
Ингасон
5
Марич
13
Галициос
7
Овермейре
14
Терки
14
Хуппертс
21
Мирич
11
Нинис
14
Бенавенте
14
Бенавенте
11
Нинис
7
Тайнмонт
18
Бэби
18
Бэби
7
Тайнмонт
21
Мирич
19
де Суттер
19
де Суттер
21
Мирич
Остались в запасе
Шарлеруа
Локерен
15
Валентен Бауме
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
50
Сергей Болбат
ПЗ
13
Давино Верхульст
ВР
91
Марио Тичинович
ЦП
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
15
Валентен Бауме
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
13
Давино Верхульст
ВР
91
Марио Тичинович
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Шарлеруа - Локерен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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