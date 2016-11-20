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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Карабюкспор
Касымпаша - Карабюкспор: обзор матча 20 ноября 2016
Касымпаша
20.11.2016, воскресенье, 14:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Карабюкспор
73'
Тити (П)
4'
О. Скуласон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Карабюкспор
87'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Тити
73'
Замена
М. Алтынтас
️️️️
Б. Койта
63'
Замена
С. Попов
️️️️
В. Сары
46'
Желтая карточка
А. Дурак
19'
4'
ГОЛ! 0:1!
О. Скуласон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
4
Тити
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Карабюкспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Касымпаша
29
Василь Божиков
ЦЗ
14
Ферхат Кираз
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
Карабюкспор
20
Владимир Родич
ЦП
3-2-1-1
4
Тити
31
Веньо
89
Сары
8
Павелка
5
Дурак
8
Торун
55
Койта
1-3-1
14
Латовлевич
6
Гюльселам
22
Скуласон
71
Бийого Поко
9
Ятабаре
89
Сары
90
Попов
90
Попов
89
Сары
55
Койта
33
Алтынтас
33
Алтынтас
55
Койта
Остались в запасе
Касымпаша
Карабюкспор
14
Ферхат Кираз
ЦП
29
Василь Божиков
ЦЗ
Главный тренер
Алфред Схройдер
20
Владимир Родич
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
14
Ферхат Кираз
ЦП
29
Василь Божиков
ЦЗ
Остались в запасе
20
Владимир Родич
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Касымпаша - Карабюкспор
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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