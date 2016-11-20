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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Бордо
Генгам - Бордо: обзор матча 20 ноября 2016
Генгам
20.11.2016, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
90+3'
Д. Бриан
22'
И. Левчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Бордо
ГОЛ! 1:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Л. До
90'
+3
90'
Замена
И. Телин
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
Л. До
83'
81'
Замена
Малком
️️️️
Ф. Камано
78'
Пенальти не реализован!
Ж. Менез
Замена
А. Менди
️️️️
М. Коко
76'
Замена
С. Прива
️️️️
Я. Салибу
68'
Желтая карточка
М. Коко
64'
62'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Д. Ролан
Замена
Н. де Паув
️️️️
Б. Санко
52'
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Левчук
Пас отдал
В. Вада
5'
Желтая карточка
Ф. Камано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
5
Баиссама Санко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
РФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Жереми Менез
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
10
Малком
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Юнссон
21
Маршал
29
Кербра
15
Сорбон
32
Икоко
8
До
17
Дидо
5
Санко
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
3-1-3-2-1
40
Приор
20
Сабали
5
Левчук
29
Пундж
28
Тулалан
18
Плашил
22
Сертик
23
Вада
7
Менез
40
Камано
4
Ролан
5
Санко
14
де Паув
14
де Паув
5
Санко
93
Салибу
11
Прива
11
Прива
93
Салибу
97
Коко
19
Менди
19
Менди
97
Коко
40
Камано
10
Малком
10
Малком
40
Камано
7
Менез
92
Телин
92
Телин
7
Менез
4
Ролан
9
Лаборд
9
Лаборд
4
Ролан
Остались в запасе
Генгам
Бордо
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Генгам - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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