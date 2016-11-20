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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 20 ноября 2016
Зенит
20.11.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
11'
А. Дзюба
36'
М. Родич (АГ)
89'
А. Дзюба (П)
4'
К. Паскуато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Крылья Советов
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Дзюба
89'
84'
Замена
А. Чочиев
️️️️
К. Паскуато
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Жулиано
79'
Замена
О. Шатов
️️️️
Р. Мак
72'
Желтая карточка
Маурисио
69'
67'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Т. Маргасов
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Анюков
66'
63'
Желтая карточка
Т. Маргасов
52'
Желтая карточка
И. Таранов
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Родич
36'
22'
Желтая карточка
Надсон
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Р. Мак
11'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Паскуато
Пас отдал
Й. Молло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
20
Жулиано
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
89
Йоан Молло
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Кристиан Паскуато
ЦП
23
Милан Родич
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Олег Шатов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
4-2-2-2
12
Лодыгин
23
Чернов
99
Новосельцев
6
Ломбертс
22
Анюков
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
21
Мак
20
Жулиано
22
Дзюба
9
Кокорин
4-2-1-2-1
1
Лория
34
Маргасов
0
Таранов
30
Надсон
33
Ятченко
44
Башкиров
15
Цаллагов
8
Паскуато
23
Родич
89
Молло
12
Корниленко
21
Мак
27
Шатов
27
Шатов
21
Мак
22
Анюков
4
Юсупов
4
Юсупов
22
Анюков
20
Жулиано
19
Джорджевич
19
Джорджевич
20
Жулиано
34
Маргасов
11
Ткачев
11
Ткачев
34
Маргасов
8
Паскуато
11
Чочиев
11
Чочиев
8
Паскуато
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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