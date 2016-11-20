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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Галатасарай
Фенербахче - Галатасарай: обзор матча 20 ноября 2016
Фенербахче
20.11.2016, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
45'
Р. ван Перси
78'
Р. ван Перси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Галатасарай
Замена
С. Учан
️️️️
А. Потук
90'
Замена
Э. Эменике
️️️️
В. Шен
85'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. ван Перси
78'
76'
Желтая карточка
С. Азиз
73'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
67'
Замена
Л. Подольски
️️️️
У. Снейдер
46'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
З. Гюмюш
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
45'
41'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
Желтая карточка
М. Шкртел
37'
29'
Желтая карточка
Л. Кароль
Желтая карточка
Р. ван Перси
24'
16'
Желтая карточка
З. Гюмюш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Соуза
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
4-1-3-2
1
Демирель
2
Озбайраклы
37
Шкртел
33
Али Калдырым
24
Кьер
33
Нойштедтер
5
Соуза
4
Потук
20
Шен
17
Сов
32
ван Перси
4-1-1-2-2
16
Муслера
55
Сариоглу
4
Азиз
22
Балта
23
Кароль
38
Чигерчи
34
Де Йонг
10
Снейдер
77
Брума
11
Гюмюш
9
Дердийок
4
Потук
48
Учан
48
Учан
4
Потук
20
Шен
10
Эменике
10
Эменике
20
Шен
11
Гюмюш
7
Озтекин
7
Озтекин
11
Гюмюш
10
Снейдер
10
Подольски
10
Подольски
10
Снейдер
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Дженк Генен
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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