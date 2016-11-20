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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 20 ноября 2016
Милан
20.11.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Интер
43'
Сусо
58'
Сусо
53'
А. Кандрева
90+2'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
90'
+3
Желтая карточка
И. Перишич
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
И. Перишич
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
Замена
М. Пашалич
️️️️
Д. Бонавентура
88'
Замена
Д. Лападула
️️️️
М. Ньянг
79'
78'
Желтая карточка
С. Йоветич
75'
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Брозович
Замена
М. Фернандес
️️️️
К. Бакка
71'
65'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
К. Ансальди
ГОЛ! 2:1!
Сусо
Пас отдал
К. Бакка
58'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Кандрева
Пас отдал
И. Перишич
49'
Желтая карточка
К. Ансальди
ГОЛ! 1:0!
Сусо
Пас отдал
Д. Бонавентура
43'
37'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Г. Медель
Желтая карточка
М. Де Шильо
32'
Желтая карточка
Ю. Куцка
22'
19'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Жоау Мариу
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
15
Гомес
29
Палетта
20
Абате
5
Локателли
33
Куцка
7
Бонавентура
10
Сусо
99
Ньянг
70
Бакка
3-2-2-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
14
Ансальди
77
Брозович
17
Медель
87
Кандрева
19
Кондогбиа
23
Мариу
5
Перишич
9
Икарди
70
Бакка
14
Фернандес
14
Фернандес
70
Бакка
7
Бонавентура
8
Пашалич
8
Пашалич
7
Бонавентура
99
Ньянг
18
Лападула
18
Лападула
99
Ньянг
14
Ансальди
5
Нагатомо
5
Нагатомо
14
Ансальди
17
Медель
24
Мурильо
24
Мурильо
17
Медель
77
Брозович
9
Йоветич
9
Йоветич
77
Брозович
Остались в запасе
Милан
Интер
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Интер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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