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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Фарерские острова
Латвия - Фарерские острова: обзор матча 07 октября 2016
Латвия
07.10.2016, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 2 тур
0 : 2
Завершен
Фарерские острова
19'
С. Наттестад
70'
Й. Эдмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Фарерские острова
90'
+2
Замена
П. Клеттскард
️️️️
Й. Эдмундссон
88'
Замена
П. Юстинуссен
️️️️
К. Ольсен
Замена
Я. Икаунекс
️️️️
И. Лукьяновс
77'
75'
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
Желтая карточка
В. Максименко
75'
73'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
К. Йоенсен
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Г. Клюшкин
72'
70'
ГОЛ! 0:2!
Й. Эдмундссон
Пас отдал
Х. Ханссон
Замена
Г. Карлсонс
️️️️
В. Гутковскис
64'
Желтая карточка
В. Ягодинскис
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Наттестад
Пас отдал
Р. Юнсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ПП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Фарерские острова
12
Кристиан Йоенсен
ВР
1
Гуннар Нильсен
ВР
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
6
Халлур Ханссон
ПП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
20
Кристиан Торрес
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
22
Бардур Хансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
3
Арни Фредриксберг
ЦП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
4-4-2
1
Ванинс
13
Горкшс
3
Ягодинскис
6
Габовс
26
Максименко
0
Лукьяновс
21
Клюшкин
0
Лайзанс
5
Вишняковс
10
Шабала
9
Гутковскис
3-4-1-1
12
Йоенсен
2
Наес
4
Грегерсен
5
Наттестад
6
Ханссон
7
Беньяминсен
10
Ватнхамар
6
Юнсен
14
Эдмундссон
11
Ольсен
21
Клюшкин
17
Зюзинс
17
Зюзинс
21
Клюшкин
0
Лукьяновс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
0
Лукьяновс
9
Гутковскис
0
Карлсонс
0
Карлсонс
9
Гутковскис
14
Эдмундссон
9
Клеттскард
9
Клеттскард
14
Эдмундссон
11
Ольсен
13
Юстинуссен
13
Юстинуссен
11
Ольсен
12
Йоенсен
9
Соренсен
9
Соренсен
12
Йоенсен
Остались в запасе
Латвия
Фарерские острова
0
Артис Лаздыньш
ЦП
20
Кристиан Торрес
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
12
Тейтур Гестссон
ВР
22
Бардур Хансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
0
Артис Лаздыньш
ЦП
20
Кристиан Торрес
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
Остались в запасе
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
12
Тейтур Гестссон
ВР
22
Бардур Хансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Латвия - Фарерские острова
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Сконто
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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