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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Блэкберн
Лидс - Блэкберн: обзор матча 13 сентября 2016
Лидс
13.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
65'
К. Вуд
86'
К. Бартли
77'
М. Эмнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Блэкберн
90'
Желтая карточка
Б. Маршалл
ГОЛ! 2:1!
К. Бартли
Пас отдал
А. Моуатт
86'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Ю. О'Кейн
83'
81'
Желтая карточка
К. Эванс
Желтая карточка
Л. Эйлинг
79'
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Эмнес
Пас отдал
К. Конвэй
76'
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
Т. Хобан
71'
Замена
Л. Фини
️️️️
Х. Акпан
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Х. Сако
65'
61'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Д. Грэм
Замена
К. Вуд
️️️️
М. Антонссон
61'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Л. Бридкатт
49'
Желтая карточка
Х. Сако
44'
26'
Желтая карточка
Г. Грир
Желтая карточка
Р. Грин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Лиам Бридкатт
ПП
9
Хади Сако
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
28
Томми Хобан
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
21
Хоуп Акпан
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
23
Дэнни Гатри
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Грин
18
Тэйлор
5
Бартли
18
Янссон
12
Эйлинг
15
Даллас
32
О'Кейн
23
Бридкатт
19
Эрнандес
23
Антонссон
9
Сако
4-1-3-2
23
Стил
33
Уильямс
3
Грир
28
Хобан
30
Эванс
16
Лоу
32
Конвэй
10
Маршалл
21
Акпан
20
Галлахер
12
Грэм
23
Бридкатт
27
Филлипс
27
Филлипс
23
Бридкатт
32
О'Кейн
20
Моуатт
20
Моуатт
32
О'Кейн
23
Антонссон
9
Вуд
9
Вуд
23
Антонссон
21
Акпан
24
Фини
24
Фини
21
Акпан
28
Хобан
26
Ленихэн
26
Ленихэн
28
Хобан
12
Грэм
11
Эмнес
11
Эмнес
12
Грэм
Остались в запасе
Лидс
Блэкберн
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
1
Давид Райя
ВР
23
Дэнни Гатри
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
23
Дэнни Гатри
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Лидс - Блэкберн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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