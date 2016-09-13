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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити: обзор матча 13 сентября 2016
Шеффилд Уэнсдэй
13.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 2
Завершен
Бристоль Сити
52'
С. Флетчер
75'
Б. Беннэн
90'
К. Ли
33'
Т. Абрахам
39'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
Желтая карточка
К. Ли
90'
ГОЛ! 3:2!
К. Ли
Пас отдал
Р. Уоллес
90'
82'
Замена
Б. Рид
️️️️
К. О'Доуда
ГОЛ! 2:2!
Б. Беннэн
Пас отдал
Ф. Форестьери
75'
72'
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Браунхилл
64'
Замена
С. Голбоурн
️️️️
Л. Томлин
Замена
В. Сассо
️️️️
Г. Хупер
62'
61'
Вторая желтая
Г. О'Нил
61'
Желтая карточка
Э. Флинт
Красная карточка
С. Хатчинсон
59'
ГОЛ! 1:2!
С. Флетчер
Пас отдал
Ф. Форестьери
52'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Д. Джонс
45'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Д. Пудил
45'
42'
Желтая карточка
Г. О'Нил
39'
ГОЛ! 0:2!
Т. Абрахам
33'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Г. О'Нил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
3
Дэвид Джонс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
3-3-2-2
27
Вествуд
3
Рич
12
Лис
36
Пудил
5
Хатчинсон
20
Ли
32
Хант
3
Джонс
10
Беннэн
26
Флетчер
88
Хупер
4-1-3-2
12
О'Доннелл
32
Магнуссон
44
Флинт
2
Литтл
23
Брайан
19
О'Нил
47
О'Доуда
7
Пак
8
Браунхилл
17
Томлин
18
Абрахам
88
Хупер
23
Сассо
23
Сассо
88
Хупер
3
Джонс
23
Уоллес
23
Уоллес
3
Джонс
36
Пудил
45
Форестьери
45
Форестьери
36
Пудил
17
Томлин
13
Голбоурн
13
Голбоурн
17
Томлин
8
Браунхилл
8
Смит
8
Смит
8
Браунхилл
47
О'Доуда
14
Рид
14
Рид
47
О'Доуда
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
33
Джо Уайлдсмит
ВР
22
Альмен Абди
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
34
Фрэнк Филдинг
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
22
Альмен Абди
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Хиллсбро
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