Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Арсенал
ПСЖ - Арсенал: обзор матча 13 сентября 2016
ПСЖ
13.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
1'
Э. Кавани
78'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Арсенал
90'
+3
Вторая желтая
О. Жиру
Вторая желтая
М. Верратти
90'
+3
Желтая карточка
Т. Мотта
90'
+2
88'
Желтая карточка
О. Жиру
85'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
М. Озил
Замена
Т. Менье
️️️️
С. Орье
84'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Г. Крыховяк
79'
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Замена
Т. Мотта
️️️️
А. Рабьо
74'
71'
Замена
Г. Джака
️️️️
Ф. Коклен
63'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
24'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Желтая карточка
М. Верратти
8'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
С. Орье
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
8
Блейз Матюиди
ЛФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лукас
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Ареоля
17
Максвелл
5
Маркиньос
3
Силва
92
Орье
20
Крыховяк
12
Рабьо
6
Верратти
11
Ди Мария
8
Матюиди
10
Кавани
4-1-2-2-1
1
Оспина
2
Бельерин
6
Косиельни
13
Мустафи
18
Монреаль
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Озил
17
Ивоби
4
Санчес
92
Орье
12
Менье
12
Менье
92
Орье
12
Рабьо
8
Мотта
8
Мотта
12
Рабьо
20
Крыховяк
15
Пасторе
15
Пасторе
20
Крыховяк
13
Коклен
34
Джака
34
Джака
13
Коклен
10
Озил
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
10
Озил
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
ПСЖ
Арсенал
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча ПСЖ - Арсенал
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
ПСЖ
Арсенал
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
00:25
Хвича прокомментировал признание человеком года по версии GQ
Вчера, 10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
Вчера, 01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
Вчера, 01:19
4
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
00:25
Хвича прокомментировал признание человеком года по версии GQ
Вчера, 10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
Вчера, 01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
Вчера, 01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
18 ноября
6
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+