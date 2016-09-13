Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ипсвич Таун
Дерби Каунти - Ипсвич Таун: обзор матча 13 сентября 2016
Дерби Каунти
13.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
53'
Л. Варни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ипсвич Таун
90'
Желтая карточка
Б. Питман
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
М. Ольссон
88'
72'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
К. Скьюз
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Уилсон
64'
53'
ГОЛ! 0:1!
Л. Варни
Пас отдал
Г. Уорд
48'
Желтая карточка
Л. Варни
45'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
К. Грант
45'
Замена
Л. Варни
️️️️
К. Брю
40'
Желтая карточка
К. Берра
36'
Желтая карточка
К. Скьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ПП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
АП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Тедди Бишоп
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
3-5-2
33
Карсон
15
Пирс
36
Кио
29
Кристи
21
Анья
7
Брайсон
19
Хьюз
29
Ольссон
19
Баттерфилд
11
Выдра
21
Уилсон
4-4-1-1
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Уэбстер
6
Берра
4
Чамберс
22
Дуглас
8
Грант
8
Скьюз
18
Уорд
17
Брю
11
Питман
21
Уилсон
10
Бент
10
Бент
21
Уилсон
29
Ольссон
9
Блекмэн
9
Блекмэн
29
Ольссон
8
Грант
10
Лоуренс
10
Лоуренс
8
Грант
8
Скьюз
8
Бишоп
8
Бишоп
8
Скьюз
17
Брю
42
Варни
42
Варни
17
Брю
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ипсвич Таун
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Дерби Каунти - Ипсвич Таун
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Ипсвич Таун
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Ипсвича» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 8-го тура
22 октября
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Ипсвича» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 8-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+