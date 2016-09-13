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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Уиган Атлетик
Норвич Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 13 сентября 2016
Норвич Сити
13.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
3'
Д. Мерфи
11'
Д. Мерфи
72'
Ж. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Уиган Атлетик
85'
Замена
К. Дэвис
️️️️
А. Гилби
Желтая карточка
Р. Мартин
77'
72'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гомес
Пас отдал
У. Григг
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
В. Хулахан
68'
Желтая карточка
Д. Хаусон
63'
56'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Р. Бурк
55'
Желтая карточка
М. Пауэр
55'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Ш. МакДональд
Замена
А. Притчард
️️️️
А. Теттей
45'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
И. Пинту
45'
27'
Желтая карточка
А. Гилби
17'
Желтая карточка
Ш. МакДональд
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерфи
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
18
Грэм Дорранс
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Алекс Гилби
ЦП
16
Жорди Гомес
АП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
6
Джордан Флорес
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
4-3-1-2
23
МакГоверн
5
Клозе
13
Ольссон
16
Мартин
12
Пинту
16
Хаусон
6
Теттей
18
Дорранс
14
Хулахан
35
Джером
23
Мерфи
4-1-2-2-1
1
Богдан
32
Бурк
23
Бакстон
33
Берн
3
Уорнок
16
МакДональд
8
Пауэр
8
Гилби
16
Гомес
24
Якобс
28
Григг
12
Пинту
6
Беннетт
6
Беннетт
12
Пинту
14
Хулахан
21
Мулумбу
21
Мулумбу
14
Хулахан
6
Теттей
10
Притчард
10
Притчард
6
Теттей
32
Бурк
14
Бирн
14
Бирн
32
Бурк
16
МакДональд
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
16
МакДональд
8
Гилби
21
Дэвис
21
Дэвис
8
Гилби
Остались в запасе
Норвич Сити
Уиган Атлетик
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
6
Джордан Флорес
ЦП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
6
Джордан Флорес
ЦП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Статистика матча Норвич Сити - Уиган Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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