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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Барнсли
Вулверхэмптон - Барнсли: обзор матча 13 сентября 2016
Вулверхэмптон
13.09.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 4
Завершен
Барнсли
73'
К. Хурихейн
83'
А. Хэммилл
85'
С. Джанко
90+2'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Барнсли
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
С. Джанко
85'
ГОЛ! 0:3!
С. Джанко
Пас отдал
М. Уоткинс
84'
Желтая карточка
М. Уоткинс
83'
ГОЛ! 0:2!
А. Хэммилл
Пас отдал
Т. Брэдшоу
82'
Замена
С. Джанко
️️️️
Р. Кент
78'
Желтая карточка
А. Хэммилл
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Д. Йорфа
75'
73'
ГОЛ! 0:1!
К. Хурихейн
70'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
А. Армстронг
69'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
С. Уиннелл
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Д. Уоллес
64'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Д. Прайс
45'
42'
Желтая карточка
Д. Сковен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
19
Джек Прайс
ПП
20
Джо Мэйсон
ЛФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
17
Джед Уоллес
РФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Адам Хэммилл
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
4-3-3
1
Икеме
23
Батт
2
Доэрти
19
Стирмен
2
Йорфа
15
Коди
8
Оньянге
19
Прайс
20
Мэйсон
10
Бедварссон
17
Уоллес
4-3-1-2
17
Дэвис
4
Робертс
3
Уайт
17
Идом
5
МакДональд
7
Хэммилл
14
Хурихейн
4
Сковен
77
Кент
11
Уиннелл
10
Армстронг
17
Уоллес
18
Тейшейра
18
Тейшейра
17
Уоллес
2
Йорфа
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
2
Йорфа
19
Прайс
11
Кошта
11
Кошта
19
Прайс
77
Кент
17
Джанко
17
Джанко
77
Кент
10
Армстронг
23
Уоткинс
23
Уоткинс
10
Армстронг
11
Уиннелл
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
11
Уиннелл
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Барнсли
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Вулверхэмптон - Барнсли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Мулинекс
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