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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 11 сентября 2016
Вердер
11.09.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
45+2'
А. Йоханссон (П)
52'
Д. Гаувелеув
73'
К. Стафилидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Аугсбург
90'
Замена
К. Янкер
️️️️
Д. Байер
87'
Желтая карточка
Каюби
Замена
Т. Пецос
️️️️
Ф. Гриллич
82'
79'
Замена
Г. Качар
️️️️
К. Чжа-Чеол
Замена
Л. Ти
️️️️
Р. Бауэр
79'
73'
ГОЛ! 1:2!
К. Стафилидис
Замена
И. Хайрович
️️️️
А. Йоханссон
69'
56'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гаувелеув
Пас отдал
Д. Байер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Йоханссон
45'
+2
45'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
25'
15'
Желтая карточка
К. Стафилидис
Желтая карточка
К. Фритц
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Златко Юнузович
АП
8
Клеменс Фритц
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
АП
31
Доминик Кор
ПП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Видвальд
22
Сане
5
Калдирола
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
31
Бартельс
4
Бауэр
8
Фритц
16
Юнузович
7
Гнабри
7
Йоханссон
4-3-1-2
1
Хитц
13
Хинтереггер
2
Верхаг
6
Гаувелеув
3
Стафилидис
31
Кор
10
Байер
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
27
Финнбогасон
7
Йоханссон
20
Хайрович
20
Хайрович
7
Йоханссон
27
Гриллич
6
Пецос
6
Пецос
27
Гриллич
4
Бауэр
9
Ти
9
Ти
4
Бауэр
10
Байер
16
Янкер
16
Янкер
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
20
Качар
20
Качар
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
16
Андреас Люте
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Бернд Шустер
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Бернд Шустер
Статистика матча Вердер - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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