Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Акхисар Беледиеспор
Ризеспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 11 сентября 2016
Ризеспор
11.09.2016, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Акхисар Беледиеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Акхисар Беледиеспор
76'
Вторая желтая
А. Джевикер
48'
Желтая карточка
А. Джевикер
46'
Замена
А. Джевикер
️️️️
Л. Н'Гуэмо
38'
Желтая карточка
М. Лопеш
Желтая карточка
О. Оваджикли
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
2
Годфри Обоабона
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
8
Патрик Тушински
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Ризеспор
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
2-1-1
23
Аккан
2
Обоабона
77
Оваджикли
6
Ялчин
8
Тушински
2-1-5-1-1
99
Озтюрк
2
Дуглау
88
Османпаша
13
Лопеш
89
Келеш
27
Куштодиу
18
Джевикер
8
Айдогду
21
Н'Гуэмо
12
Важ Те
23
Родальега
Остались в запасе
Ризеспор
Акхисар Беледиеспор
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
25
Милан Лукач
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
11
Онур Айик
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Остались в запасе
8
Абдулкадир Оздемир
ЦП
25
Милан Лукач
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
11
Онур Айик
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Ризеспор - Акхисар Беледиеспор
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
- : -
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
0 : 3
10.10.2026
Фенербахче
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
Новости команд
Все
Ризеспор
Акхисар Беледиеспор
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+