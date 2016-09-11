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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лацио
Кьево - Лацио: обзор матча 11 сентября 2016
Кьево
11.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
52'
А. Гамберини
55'
С. де Врей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лацио
90'
Желтая карточка
Ш. Раду
90'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Б. Цесар
90'
88'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Пароло
87'
Желтая карточка
Д. Баста
Замена
Б. Цесар
️️️️
А. Гамберини
80'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
В. Бирса
77'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
С. Пеллисьер
70'
68'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
66'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
С. Лулич
60'
Желтая карточка
М. Пароло
55'
ГОЛ! 1:1!
С. де Врей
Пас отдал
Б. Кейта
Желтая карточка
П. Хетемай
54'
52'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Р. Кишна
ГОЛ! 1:0!
А. Гамберини
Пас отдал
В. Бирса
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
3
Дайнелли
29
Каччиаторе
5
Гамберини
18
Гобби
16
Радованович
56
Хетемай
19
Кастро
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
4-3-1-2
22
Маркетти
6
де Врей
26
Раду
15
Баштуш
8
Баста
16
Пароло
6
Билья
19
Лулич
7
Андерсон
9
Иммобиле
35
Кишна
5
Гамберини
12
Цесар
12
Цесар
5
Гамберини
23
Бирса
18
Де Гузман
18
Де Гузман
23
Бирса
31
Пеллисьер
45
Инглесе
45
Инглесе
31
Пеллисьер
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
35
Кишна
17
Кейта
17
Кейта
35
Кишна
16
Пароло
20
Джорджевич
20
Джорджевич
16
Пароло
Остались в запасе
Кьево
Лацио
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Кьево - Лацио
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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