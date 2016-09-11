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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Торино
Аталанта - Торино: обзор матча 11 сентября 2016
Аталанта
11.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Торино
56'
А. Масиелло
82'
Ф. Кессье (П)
54'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Торино
90'
Желтая карточка
А. Аква
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Кессье
82'
78'
Замена
А. Аква
️️️️
М. Бенасси
Замена
А. Грасси
️️️️
Я. Куртич
65'
Замена
К. Раймонди
️️️️
Р. Фройлер
62'
60'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
60'
Замена
Л. Бойе
️️️️
М. Вальдифиори
ГОЛ! 1:1!
А. Масиелло
56'
54'
ГОЛ! 0:1!
Я. Фальке
Желтая карточка
Р. Толой
53'
Замена
А. Палоски
️️️️
М. Пинилья
51'
Желтая карточка
М. Пинилья
35'
3'
Желтая карточка
Ч. Бово
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Торино
99
Доменико Коппола
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-3-1-2
57
Спортиелло
5
Масиелло
2
Толой
87
Жуканович
25
Конко
8
Фройлер
19
Кессье
27
Куртич
77
Д'Алессандро
10
Гомес
51
Пинилья
4-3-1-2
1
Харт
29
Де Сильвестри
25
Кастан
83
Бово
3
Молинаро
24
Бенасси
16
Вальдифиори
33
Базелли
44
Фальке
77
Мартинес
11
Лопес
8
Фройлер
77
Раймонди
77
Раймонди
8
Фройлер
27
Куртич
33
Грасси
33
Грасси
27
Куртич
51
Пинилья
9
Палоски
9
Палоски
51
Пинилья
24
Бенасси
18
Аква
18
Аква
24
Бенасси
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
16
Вальдифиори
15
Бойе
15
Бойе
16
Вальдифиори
Остались в запасе
Аталанта
Торино
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
70
Маттиа Араму
АП
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
99
Доменико Коппола
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
70
Маттиа Араму
АП
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
99
Доменико Коппола
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Аталанта - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
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