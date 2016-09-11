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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 11 сентября 2016
Милан
11.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
88'
С. Перица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
90'
+4
Желтая карточка
П. Армеро
89'
Замена
Г. Анджелла
️️️️
Р. Де Пауль
88'
ГОЛ! 0:1!
С. Перица
Пас отдал
Э. Агьеманг-Баду
86'
Замена
Ридер
️️️️
Д. Сапата
Замена
Д. Лападула
️️️️
А. Поли
86'
Замена
К. Хонда
️️️️
Х. Соса
79'
74'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
73'
Желтая карточка
С. Перица
63'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
61'
Замена
С. Перица
️️️️
С. Теро
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Антонелли
53'
34'
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
К. Бакка
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Сусо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
7
Родриго Де Пауль
АП
24
Свен Кумс
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Милан
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
11
Эвандро
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-4-1-1
1
Доннарумма
26
Романьоли
29
Палетта
13
Антонелли
20
Абате
7
Соса
15
Поли
18
Монтоливо
7
Бонавентура
10
Сусо
70
Бакка
3-4-1-2
1
Карнезис
30
Видмер
27
Фелипе
5
Данило
24
Кумс
20
Халлфредссон
7
Агьеманг-Баду
7
Армеро
7
Де Пауль
91
Сапата
77
Теро
13
Антонелли
22
Де Шильо
22
Де Шильо
13
Антонелли
7
Соса
3
Хонда
3
Хонда
7
Соса
15
Поли
18
Лападула
18
Лападула
15
Поли
7
Де Пауль
33
Анджелла
33
Анджелла
7
Де Пауль
77
Теро
18
Перица
18
Перица
77
Теро
91
Сапата
10
Ридер
10
Ридер
91
Сапата
Остались в запасе
Милан
Удинезе
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Эвандро
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Эвандро
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Милан - Удинезе
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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