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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Стивенидж - Сток Сити
Стивенидж - Сток Сити: обзор матча 23 августа 2016
Стивенидж
23.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Сток Сити
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Стивенидж - Сток Сити
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0
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